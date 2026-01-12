Canicattì

In fiamme l’abitazione di un operaio, trovato accendino: l’incendio è doloso 

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Ci sarebbero pochi dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato l’abitazione di campagna di un operaio cinquantenne di Canicattì. Il rogo è avvenuto in contrada Barbaro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa.

All’uomo non è rimasto altro che presentarsi in commissariato e sporgere denuncia. Sul posto sarebbero stati ritrovato un accendino e un attrezzo. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti per risalire all’autore del gesto. 

