In fiamme l’abitazione di un operaio, trovato accendino: l’incendio è doloso 

Ci sarebbero pochi dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato l’abitazione di campagna di un operaio cinquantenne di Canicattì. Il rogo è avvenuto in contrada Barbaro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa.

All’uomo non è rimasto altro che presentarsi in commissariato e sporgere denuncia. Sul posto sarebbero stati ritrovato un accendino e un attrezzo. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti per risalire all’autore del gesto.