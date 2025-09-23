PRIMO PIANO

In fiamme l’auto di un impiegato a Raffadali, indagini 

Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile ma i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Raffadali. Un incendio ha completamente distrutto una Volkswagen T-roc di proprietà di un impiegato di 33 anni. È successo a Raffadali nella notte tra domenica e lunedì.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ma il rogo ha danneggiato totalmente il veicolo riducendolo in una vera e propria carcassa. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile ma i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Ars, Sammartino giura da assessore Agricoltura: “ripartiamo da emergenze”
Giudiziaria

Morta in piscina, esito autopsia: “nessuna droga, alcool nel sangue”
di Giuseppe Castaldo

Girgenti Acque, rigettato il ricorso della procura: prosciolto l’ex prefetto Diomede 
Caltanissetta

Autista di un autocarro filmato mentre effettua sorpassi pericolosi in curva, sanzionato
Economia

Moda e gioielli, le aziende siciliane alla Milano Fashion & Jewels
Ultime Notizie

Lavoro nero e sicurezza: la CISL Agrigento Caltanissetta Enna plaude ai controlli di INL