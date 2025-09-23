In fiamme l’auto di un impiegato a Raffadali, indagini 

Notte di fuoco a Raffadali. Un incendio ha completamente distrutto una Volkswagen T-roc di proprietà di un impiegato di 33 anni. È successo a Raffadali nella notte tra domenica e lunedì.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ma il rogo ha danneggiato totalmente il veicolo riducendolo in una vera e propria carcassa. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile ma i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto.