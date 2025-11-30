In fiamme le auto di due disoccupati a Favara e Joppolo Giancaxio, indagini

Due incendi, la cui natura ancora deve essere accertata, hanno danneggiato altrettante automobili di proprietà di disoccupati a Favara e Joppolo Giancaxio. Il primo episodio si è verificato venerdì notte in via Soldato Mendolia, a Favara. Il rogo ha devastato la parte anteriore di una Kia Rio di proprietà di un cinquantenne.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Della vicenda, per chiarire le cause, se ne stanno occupando i carabinieri. Il secondo incendio è avvenuto, invece, in via Azalee a Joppolo Giancaxio. Le fiamme hanno avvolto una Peugeot 307 di un cinquantaseienne. Il rogo è divampato nel pomeriggio. Anche in questo caso sono i carabinieri ad aver avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.