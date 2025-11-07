PRIMO PIANO

In fiamme tre betoniere di una ditta di calcestruzzi, indagini 

Notte di fuoco a Sant’Angelo Muxaro. Un incendio ha danneggiato tre betoniere che si trovavano all’interno di una ditta di calcestruzzo

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Sant’Angelo Muxaro. Un incendio ha danneggiato tre betoniere che si trovavano all’interno di una ditta di calcestruzzo alla periferia del paese. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma nessuna ipotesi al momento è esclusa. Sebbene da una prima ispezione non siano state trovate tracce di liquido infiammabile è comunque valida la pista dolosa.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del fuoco e del fumo e allertare i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione e dei militari della Compagnia di Canicattì. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cuffaro, Schifani sospende tre dirigenti indagati 
Sicilia by Italpress

Ragusa, in carcere tre scafisti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Apertura

Tributi non pagati, scatta il pignoramento sui conti corrente nei confronti di 1.400 cittadini 
Palermo

Cinema, Alessio Vassallo nei panni di Fra Biagio Conte: al via le riprese del film
Agrigento

Morto “u profissuri” Peppino Iacolino
Sciacca

All’Ente Parco di Agrigento affidata la gestione Casa Museo “Francesco Scaglione” di Sciacca