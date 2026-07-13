In fiamme uliveto di un imprenditore agricolo, danni per 10 mila euro 

Un incendio la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori ha carbonizzato ben 240 alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di un imprenditore di 78 anni. È successo in contrada “Mintina”, nelle campagne tra Burgio e Villafranca Sicula.

Il fuoco sarebbe partito da un cumulo di sterpaglie e in breve tempo si è propagato nel terreno dell’uomo. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 10 mila euro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.