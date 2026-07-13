burgio
In fiamme uliveto di un imprenditore agricolo, danni per 10 mila euro
Carbonizzati ben 240 alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di un imprenditore di 78 anni
Un incendio la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori ha carbonizzato ben 240 alberi di ulivo in un fondo agricolo di proprietà di un imprenditore di 78 anni. È successo in contrada “Mintina”, nelle campagne tra Burgio e Villafranca Sicula.
Il fuoco sarebbe partito da un cumulo di sterpaglie e in breve tempo si è propagato nel terreno dell’uomo. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 10 mila euro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.
Redazione
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