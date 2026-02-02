Canicattì

In rianimazione dopo essere stato picchiato per la “sporcizia” dei cani, chiesti tre arresti 

L'episodio risale al 13 ottobre a Canicatti'. La vittima, colpita con calci e pugni, e' ricoverata in rianimazione

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre uomini accusati di avere picchiato selvaggiamente un vicino di casa al termine di una lite per la sporcizia dei cani. L’episodio risale al 13 ottobre a Canicatti’. La vittima, colpita con calci e pugni, e’ ricoverata in rianimazione. Sotto inchiesta tre cittadini rumeni di 20, 35 e 52 anni.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha chiesto il carcere e il gip Iacopo Mazzullo, dopo l’interrogatorio preventivo, dovra’ decidere se accogliere la richiesta. I tre indagati, assistiti dall’avvocato Paolo Ingrao, hanno sostenuto di essere stati aggrediti con un coltello e di essersi difesi. Secondo la ricostruzione della procura, invece, dopo un litigio per le pessime condizioni igieniche in cui la vittima avrebbe tenuto i suoi cani, avrebbero inseguito il vicino, scaraventandolo contro la porta della sua abitazione e facendogli battere la testa per terra, per poi continuare a colpirlo fino a farlo svenire.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Naro

TARI, il boomerang dei rinvii: a Naro la stangata del 2025 nasce da errori vecchi e nuovi
Apertura

Camion ribaltato sulla 115 in direzione Porto Empedocle: strada chiusa al traffico
Apertura

“Sistema Cuffaro”, respinte quasi tutte le richieste di misura cautelare 
Apertura

In fiamme il furgone di un ex elettricista a Favara, indagini 
Apertura

Favara, camion rimane bloccato in una strada stretta: l’intervento dei Vigili del Fuoco
Agrigento

In casa con pistola a salve, hashish e soldi: denunciati due giovani 
banner italpress istituzionale banner italpress tv