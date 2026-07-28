Agrigento

Incendio devasta ettari di campagna tra Agrigento e Raffadali, in fiamme oltre 50 alberi e vigneti

Il rogo, che potrebbe anche essere di natura dolosa, ha ridotto in cenere oltre cinquanta alberi e almeno due vigneti in contrada “Borsellino” nei pressi di Montaperto

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Un vasto incendio ha carbonizzato diversi ettari di campagna tra Agrigento e Raffadali nell’ultimo weekend. Il rogo, che potrebbe anche essere di natura dolosa, ha ridotto in cenere oltre cinquanta alberi e almeno due vigneti in contrada “Borsellino” nei pressi di Montaperto.

Fuoco e fumo erano ben visibili anche a molta distanza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni anche se questi restano comunque ingenti. In fiamme anche circa ottanta piante di uva con il prodotto quasi pronto per il raccolto. Le fiamme hanno lambito alcuni casolari e diversi animali sono stati messi in salvo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’allarme del Procuratore De Lucia: “Ad Agrigento non ci sono più pentiti e si usano i Kalashnikov”
Agrigento

I controlli della polizia locale diventano un “caso” politico, il caso approda in consiglio comunale 
di Giuseppe Castaldo

Corruzione, pm impugnano ordinanza e chiedono il carcere per l’imprenditore Caramazza
Apertura

La strage di cagnolini a Sciacca, chiesto l’arresto di un altro indagato 
Apertura

“Condor”, i giudici di appello su Ribisi: “Indubbio ruolo di preminenza a Palma di Montechiaro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv