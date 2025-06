Incendio devasta terreno di libero professionista di Favara, indagini 

Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in un fondo agricolo in località “Dile”, nelle campagne di Naro, devastando il terreno di proprietà di un trentottenne libero professionista favarese. Il danno è ingente. Le fiamme hanno raso al suolo 700 alberi di mandorlo e ulivo e incenerito 40 piante di viti.

A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario del terreno a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione di Naro. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un attentato incendiario. Bisognerà risalire al punto di innesco del rogo. Non è da escludere, infatti, che l’incendio sia partito da un cumulo di erbacce e sterpaglie presenti in una zona adiacente al fondo agricolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, alle prime luci del mattino, hanno notato le fiamme.