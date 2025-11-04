Campobello di Licata

Incidente a Campobello di Licata, pensionato trasferito in elisoccorso all’ospedale

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un brutto incidente si è verificato lungo la strada statale 626dir alle porte di Campobello di Licata. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto; ad avere la peggio un pensionato del luogo che ha riportato delle ferite gravi ed è stato trasferito in ospedale per mezzo di un elisoccorso. La prognosi resta riservata. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri che si sono occupati della dinamica del sinistro stradale.

0 commenti

