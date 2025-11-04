Cultura

Ettore Bassi porta ad Agrigento "Il Sindaco Pescatore"

Lo spettacolo porta in scena la storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, nel cuore del Cilento

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Arriva ad Agrigento uno degli spettacoli teatrali più intensi e carichi di significato civile degli ultimi anni: “Il Sindaco Pescatore”, interpretato da Ettore Bassi e tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo, scritto insieme a Edoardo Erba, con la regia di Enrico Maria Lamanna.
Lo spettacolo porta in scena la storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, nel cuore del Cilento. Un eroe, un uomo che ha amato profondamente la sua terra, al punto da sacrificare la propria vita per difenderla.
Ambientalista ed amministratore rigoroso, amato dai suoi cittadini: un esempio di coraggi e resistenza civile. La sua tragica uccisione, avvenuta il 5 settembre 2010, resta ancora oggi senza colpevoli.
Ma la sua storia continua ad essere voce. Memoria. Luce. Un tributo alla legalità, alla giustizia, alla dignità. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre 2025, alle 21:30, al Palacongressi del Parco della Valle dei Templi.

