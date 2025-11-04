Politica

Appalti truccati, Schifani: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all'inchiesta che ha coinvolto, tra gli altri, Toto' Cuffaro

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

“Esprimo la mia piena fiducia nell’operato della magistratura, che svolge con rigore e senso dello Stato il proprio compito di accertare la verita’ dei fatti. Gli indagati potranno dimostrare, nelle sedi opportune, la loro estraneita’ alle contestazioni mosse dalla procura”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’inchiesta per corruzione su appalti pilotati che ha coinvolto, tra gli altri, uno dei principali alleati, il leader della Dc, Toto’ Cuffaro, per il quale la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Ettore Bassi porta ad Agrigento “Il Sindaco Pescatore”
Politica

Appalti truccati, Schifani: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”
Cultura

Il “Malato immaginario” di Molière apre la stagione teatrale al Palacongressi
Porto Empedocle

La Nave Mediterranea con 92 persone davanti Porto Empedocle: “fateli sbarcare”
PRIMO PIANO

Schianto sulla Siracusa-Gela, morto camionista di 33 anni
Agrigento

Il Giardino della Kolymbethra aderisce all’iniziativa FAI per il clima