Infastidisce avventori dei locali e viene picchiato da un gruppo di ragazzi, 50enne in ospedale 

In evidente stato di alterazione avrebbe infastidito a più ripresi alcuni avventori dei locali della movida nella zona di via Atenea. Un gruppo di giovani ha reagito alle provocazioni scagliandosi nei suoi confronti e picchiandolo. Un cinquantenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in seguito all’aggressione.

L’uomo ha riportato un lieve trauma cranico e ferite sparse. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno raccolto informazioni e si sono messi sulle tracce dei responsabili. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il 50enne ad infastidire i clienti dei bar e cercare per primo il contatto fisico. La reazione però è stata violenta ed il gruppo di ragazzi si è scagliato contro di lui.