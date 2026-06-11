Insediato il Consiglio comunale di Raffadali

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Raffadali con il giuramento del sindaco Ida Cuffaro. La prima cittadina ha ringraziato il segretario Mercedes Vella e l’uscente Silvio Cuffaro (che è lo zio, fratello dell’ex governatore della Regione: Totò) per aver garantito un bilancio in pareggio. Marinella Notonica è stata eletta Presidente del consiglio, con Paola Sacco nel ruolo di vicepresidente. La squadra di governo è composta dal vicesindaco Giuseppe Gattarello e dagli assessori Felice Cuffaro, Laura Librici e Giovanna Mangione. In aula la maggioranza conta su 8 consiglieri, l’opposizione di 5. Il sindaco ha dichiarato: “La campagna elettorale è finita, le parole lasceranno posto ai fatti”. L’obiettivo dichiarato è lavorare in sinergia per il benessere e la crescita della comunità di Raffadali. Il nuovo corso amministrativo punta sulla coesione del gruppo e su un confronto costruttivo tra le parti.