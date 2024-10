Interruzione fornitura elettrica al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina

E-Distribuzione ha comunicato ad Aica che domani 11/10/2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:50, interromperà la fornitura elettrica in MT, in Contrada Contuberna e, quindi, all’impianto di potabilizzazione di Santo Stefano Quisquina.

Con l’occasione la scrivente eseguirà un improcrastinabile intervento di riparazione in in Contrada Canale, nel comune di Sant’Angelo Muxaro.

“Tale situazione, scrive in una nota Aica, provocherà la riduzione delle portate idriche fornite dall’acquedotto Voltano e Tre Sorgenti e, pertanto, si verificherà la sospensione della fornitura idrica ai comuni di:Agrigento (frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti);Comitini;Aragona;Raffadali;Joppolo Giancaxio;Santa Elisabetta; Sant’Angelo Muxaro.Inoltre, una drastica riduzione del quantitativo di risorsa idrica si verificherà invece nei comuni di: Favara e utenze Voltano;Porto Empedocle;Grotte;Naro; Racalmuto; Castrofilippo; Canicattì;Campobello di Licata; Ravanusa. In questi Comuni potrà subire delle limitazioni e/o degli slittamenti, con possibili disservizi idrici per gli utenti.La fornitura idrica tornerà regolare non appena Enel avrà ripristinato la fornitura elettrica all’impianto in argomento e la scrivente avrà ultimato i lavori in Contrada Canale, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici”.