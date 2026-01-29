Irregolarità igienico sanitarie in un canile: denunciato titolare

I Carabinieri del NAS di Catania, nell’ambito delle attività di controllo sugli allevamenti di animali d’affezione, hanno effettuato un’ispezione presso un canile in un comune della costiera etnea.

I militari, unitamente al personale dell’ASP di Catania – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, hanno potuto accertare che il titolare deteneva una quindicina di pastori tedeschi in box con pavimentazione in cemento ed in terra battuta, tutti delimitati da pareti in blocchi cementizi e con copertura in parte in lamiera e fibrocemento.Il sistema di scarico delle deiezioni degli animali, attraverso un sistema di canalizzazione, confluiva all’interno di un pozzo nero privo di qualsiasi sistema d’ispezione con smaltimento “a perdere” nel terreno sottostante.

Il titolare è risultato privo anche della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e del nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dall’ASP di Catania.

Al termine dell’ispezione si è proceduto al sequestro dei box e degli animali per le condizioni di vita incompatibili con la loro natura e potenzialmente produttive di gravi sofferenze, per la mancanza di idonei giacigli, con pavimentazione lavabile e drenante, di scoli adeguati, di pareti lavabili e per l’assenza di cucce o pedane, necessari per garantirne il benessere fisico e psicologico.