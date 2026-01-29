Apertura

Panifici, pizzerie e aziende: chi comprava (e veniva truffato) l’olio “truccato” a Palma di Montechiaro

I commercianti credevano di acquistare olio extravergine di oliva ma, secondo quanto ipotizzato dalla procura di Agrigento, hanno acquistato prodotto miscelato e non genuino

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Erano convinti di acquistare del pregiato olio extravergine di oliva ma in realtà compravano una miscela di natura diversa e quindi senza requisiti analitici e organolettici. È quanto emerge dall’inchiesta della procura di Agrigento su una presunta gigantesca frode in commercio relativa alla vendita dell’olio che, da Palma di Montechiaro, veniva smerciato in gran parte della Sicilia, in Calabria arrivando addirittura a varcare i confini nazionali fino in Germania.

Negli scorsi giorni sono state disposte perquisizioni a tappeto nei confronti di 24 indagati. I carabinieri hanno sequestrato di tutto: cellulari, tablet, contabilità e denaro per quasi mezzo milione di euro. A quindici dei ventiquattro indagati viene contestato il reato di associazione a delinquere. Secondo la procura di Agrigento (pm Annalisa Failla) non siamo di fronte ad episodi sporadici o comunque occasionali ma – ed è questa l’accusa – ad un vero e proprio gruppo organizzato. Sono oltre venti gli episodi di truffa e frode in commercio relativi alla vendita dell’olio.

Il liquido, secondo quanto ipotizzato, veniva mescolato a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. E ad acquistarlo, convinti di assicurarsi un prodotto di qualità, erano in molti: panifici, pizzerie, fruttivendoli, ambulanti e addirittura aziende che si occupano della medio-grande distribuzione. E non soltanto nell’agrigentino ma anche fuori: Isola delle Femmine, Barcellona Pozzo di Gotto, San Filippo del Mela. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Panifici, pizzerie e aziende: chi comprava (e veniva truffato) l’olio “truccato” a Palma di Montechiaro
Agrigento

Pioggia e raffiche di vento nell’agrigentino, crollano muri e cadono alberi 
Palermo

Droga e armi, cinque arresti dei carabinieri
Cultura

“Medici della terra agrigentina”, presentato il libro di Paolo Cilona
Canicattì

Canicattì, madre e figlia rapinate in strada: due arresti
di Gioacchino Schicchi

Ecua, dopo mesi di “melina” si riscopre l’urgenza: insediata la “nuova” governance
banner italpress istituzionale banner italpress tv