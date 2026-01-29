Palermo

Maltempo, forte vento ribalta furgone con scala per traslochi

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante e gli agenti della polizia stradale per regolare il traffico

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Il forte vento e la pioggia stanno provocato diversi disagi nelle ultime ore a Palermo e in provincia. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un furgone con scala per traslochi si è rovesciato mentre percorreva la strada tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. A causare l’incidente sarebbero state le forti raffiche di vento di ribalta che da ore stanno interessando la zona. Non si registrano feriti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante e per mettere in sicurezza il tratto e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello per regolare il traffico. A Palermo i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio in un capanno di pertinenza di un’abitazione nella zona di Villa Tasca. Non ci sono stati feriti. Sono in corso indagini per accertate le cause del rogo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Top News Italpress

Frana Niscemi, Musumeci “Stop pagamento mutui, penso a indagine amministrativa”
Trapani

Coltiva in casa piante di marijuana rubando anche energia, arrestato
Palermo

Sorpreso a rubare un furgone, arrestato
Politica

Catanzaro (PD): “Sanità pubblica e incarichi di partito, in Sicilia il modello non cambia” 
Catania

Truffa anziana e in due mesi le svuota il conto corrente, denunciato
Eventi

Pallone e nostalgia, nuovo libro di Gaetano Cellura: Tutto il calcio ricordo per ricordo
banner italpress istituzionale banner italpress tv