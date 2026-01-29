Agrigento

Pioggia e raffiche di vento nell’agrigentino, crollano muri e cadono alberi 

Dopo una tregua di due giorni, con il passaggio del ciclone Harry, pioggia e forti raffiche di vento si sono abbattuti sul territorio agrigentino

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Il maltempo torna a colpire la provincia di Agrigento. Dopo una tregua di due giorni, con il passaggio del ciclone Harry, pioggia e forti raffiche di vento si sono abbattuti sul territorio agrigentino nelle ultime ore. Sono diversi gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco del comando provinciale.

A Favara, in contrada Crocca, un muro di contenimento è crollato probabilmente a causa della pioggia battente. I massi sono finiti sulla carreggiata impedendo il transito veicolare.

A Grotte, invece, un grosso albero è caduto lungo via Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso il pericolo. Per fortuna non si registrano feriti.

A Racalmuto un grosso masso è caduto in via Fra Diego La Matina, a pochi passi da una villetta, lungo la strada che porta alla Fondazione Leonardo Sciascia. Anche in questo caso – fortunatamente – non si registrano danni. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Panifici, pizzerie e aziende: chi comprava (e veniva truffato) l’olio “truccato” a Palma di Montechiaro
Agrigento

Pioggia e raffiche di vento nell’agrigentino, crollano muri e cadono alberi 
Palermo

Droga e armi, cinque arresti dei carabinieri
Cultura

“Medici della terra agrigentina”, presentato il libro di Paolo Cilona
Canicattì

Canicattì, madre e figlia rapinate in strada: due arresti
di Gioacchino Schicchi

Ecua, dopo mesi di “melina” si riscopre l’urgenza: insediata la “nuova” governance
banner italpress istituzionale banner italpress tv