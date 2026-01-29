Agrigento

Estintori scaduti e irregolarità, denuncia e maxi multa a titolare locale della movida 

Sanzioni amministrative per circa 3.500 euro e denuncia a piede libero per la titolare di un locale della movida di Agrigento

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Sanzioni amministrative per circa 3.500 euro e denuncia a piede libero per la titolare di un locale della movida di Agrigento alla quale vengono contestate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il controllo  – eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale – è scattato nel centro cittadino negli 

scorsi giorni.

Dall’ispezione è emerso che gli estintori posizionati nella struttura non erano stati revisionati e non erano esposte le tabelle che regolano gli alcolici. Uno dei lavoratori è risultato irregolare per le mansioni che svolgeva poiché non era in possesso della certificazione sul corso per alimentarista (Hccp), obbligatorio per chiunque manipoli, prepari o somministri alimenti.

