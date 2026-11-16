“La Città come Bene Comune”: Confcommercio consegna simbolicamente le chiavi dei negozi chiusi

Anche Agrigento aderisce oggi alla “Giornata delle chiavi”, l’iniziativa nazionale promossa da Confcommercio per rafforzare la collaborazione con l’Anci e riportare al centro delle politiche urbane il contrasto alla desertificazione commerciale e la valorizzazione delle attività di prossimità. Una mobilitazione diffusa che coinvolge contemporaneamente 90 associazioni territoriali della Confederazione, impegnate in tutta Italia nell’incontrare le amministrazioni comunali per presentare proposte concrete sul futuro delle città e consegnare simbolicamente le chiavi dei negozi che hanno cessato l’attività.

Nella mattinata odierna, una delegazione composta dal Presidente di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi, dal Direttore Antonio Giardina e dal Presidente della delegazione della città di Agrigento, Francesco Picarella, è stata ricevuta presso il Palazzo di Città dalla Vicesindaco Mariuccia Miccichè, dall’Assessore al commercio e alle Attività Produttive, Dario Cipolla, e dall’Assessore alla Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie, Progettazione Fondi Strutturali e Sviluppo Economico, Umberto Rumolo.

Nel corso dell’incontro, i vertici di Confcommercio Agrigento hanno consegnato simbolicamente ai rappresentanti dell’Amministrazione la chiave delle attività commerciali al dettaglio che hanno abbassato definitivamente la saracinesca nel periodo compreso tra il 2012 e il 2025, un dato che esclude i settori della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi e le attività prive di sede fisica.

Un fenomeno allarmante che rispecchia un trend nazionale drammatico: secondo i dati diffusi dal Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono andati persi oltre 156mila punti vendita e si contano più di 460mila locali commerciali sfitti, che restano vuoti in media per oltre sette anni. Negli ultimi anni, la chiusura di numerose attività di vicinato ha indebolito profondamente anche il tessuto economico e sociale di Agrigento, lasciando strade meno illuminate e quartieri sempre più esposti al degrado, facendo venir meno un presidio insostituibile di decoro, sicurezza, legalità e bellezza.

L’iniziativa agrigentina si inserisce pienamente nel percorso del progetto nazionale Cities di Confcommercio, finalizzato a promuovere interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione delle economie di prossimità. Al centro del confronto odierno vi è stata infatti la proposta di sviluppare, in sinergia con l’ente locale, Piani d’azione territoriali capaci di integrare efficacemente politiche commerciali, urbanistiche e di sviluppo economico. Tra le priorità individuate figurano il recupero e il riutilizzo dei locali sfitti, il rafforzamento dell’attrattività delle aree commerciali, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza urbana e il sostegno concreto alla presenza delle attività economiche tanto nei centri storici quanto nelle periferie. Il gesto della consegna delle chiavi racchiude tre obiettivi chiari: riaprire i negozi chiusi, mantenere sul mercato quelli attualmente attivi e favorire la nascita di nuove attività di vicinato.

«La progressiva scomparsa dei negozi di vicinato non è solo un dramma economico per le imprese, ma un impoverimento sociale che rende le nostre strade meno sicure e meno vive», ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi. «Quando una serranda si abbassa definitivamente, non si spegne solo una vetrina: si spegne un pezzo della nostra comunità. Con la ‘Giornata delle chiavi’ vogliamo ribadire che la città è un bene comune da difendere. Chiediamo un impegno congiunto e risposte immediate: tutelare il commercio locale significa proteggere l’identità e il futuro del nostro territorio».

«I negozi di quartiere non rappresentano soltanto un valore economico, ma sono presidi indispensabili di socialità, accoglienza e vita quotidiana per le nostre vie», ha sottolineato il Direttore di Confcommercio Agrigento, Antonio Giardina. «Oggi non siamo qui per una semplice protesta, ma per trasformare un gesto simbolico in una progettualità concreta. Il futuro del territorio si costruisce attraverso una responsabilità condivisa tra associazioni di categoria e istituzioni, mettendo in campo misure strutturali per la rigenerazione urbana.»

«Chi fa impresa nel cuore della città vive ogni giorno sulla propria pelle le difficoltà legate ai costi di gestione, al caro energia e allo spopolamento dei centri storici», ha aggiunto il Presidente della delegazione cittadina di Confcommercio, Francesco Picarella. «Abbiamo voluto portare all’attenzione del Comune la voce diretta dei commercianti agrigentini, offrendo la nostra piena collaborazione per individuare insieme strumenti utili a rilanciare l’attrattività delle nostre strade e a sostenere chi continua a investire sul territorio.»

L’incontro si è svolto in un clima di grande ascolto e sinergia istituzionale. L’Assessore alle Attività Produttive, Dario Cipolla, unitamente alla Vicesindaco Mariuccia Miccichè e all’Assessore Umberto Rumolo, ha espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa di sensibilizzazione promossa da Confcommercio, manifestando ampia disponibilità collaborativa. L’Amministrazione comunale ha condiviso la preoccupazione per la tenuta del tessuto commerciale cittadino e ha assicurato il proprio impegno ad aprire un tavolo di confronto permanente per valutare le proposte presentate dall’associazione e costruire insieme percorsi condivisi di rilancio e valorizzazione del commercio di vicinato, partendo dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che punta alla rigenerazione urbana e alla vitalità delle economie di prossimità.