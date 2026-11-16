Premio Dona Maiora, a Palermo consegnati i riconoscimenti agli uomini e alle donne al servizio della collettività

Si è svolta venerdì 13 novembre, nel salone delle feste del Circolo unificato dell’Esercito di Palermo, la seconda edizione palermitana del premio “Dona Maiora“, il riconoscimento istituito nel 2022 dalla sezione di Agrigento dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) per rendere omaggio agli uomini e alle donne delle forze armate e dei corpi dello Stato che si distinguono per impegno, altruismo e spirito di servizio verso la collettività.

La cerimonia, organizzata dalla sezione UNUCI di Palermo presieduta dal tenente colonnello Sergio Palmeri, ha rappresentato un momento di riconoscenza nei confronti di quanti contribuiscono quotidianamente alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della legalità. Un’iniziativa che intende valorizzare la professionalità, il senso del dovere e la dedizione di chi opera al servizio delle istituzioni, anche attraverso gesti e interventi che spesso rimangono lontani dall’attenzione pubblica.

Il premio trae ispirazione dalle antiche ricompense militari romane conferite a soldati e ufficiali meritevoli per coraggio e valore. Consiste in una medaglia d’argento appositamente incisa e rappresenta un simbolo di riconoscenza e stima verso il personale che si distingue per attaccamento al corpo di appartenenza, capacità di iniziativa e impegno nella tutela della collettività. L’edizione palermitana ha ricevuto anche l’apprezzamento del prefetto Massimo Mariani.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti al capo squadra volontario dei vigili del fuoco Giuseppe Sorrentino e all’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria Francesco Pecoraro. Per la polizia di Stato sono stati premiati l’agente scelto Fabio Perna e l’agente Giuseppe Falcetta, mentre per la guardia di finanza il riconoscimento è andato al maresciallo capo Michele Morrone. Un premio collettivo è stato assegnato al comandante e ai componenti della stazione dei carabinieri San Filippo Neri. Per la Marina militare e la guardia costiera è stato insignito il secondo capo scelto nocchiere di porto Giacomo Di Maggio, mentre per l’Esercito italiano il premio è stato conferito al graduato aiutante Salvatore Castiglia.

La manifestazione è stata presentata da Anita Sorano, affiancata da Francesco Brocato nel ruolo di lettore e Sofia Delisi come assistente. Ad arricchire la cerimonia sono stati gli interventi artistici di Corinne Latteur e del quartetto d’archi “Zuleima”, composto da Cristina Pantaleone al primo violino, Vincenzo Cecere al secondo violino, Salvatore D’Amato alla viola e Francesco Pusateri al violoncello.

Con la seconda edizione palermitana il premio “Dona Maiora” prosegue il percorso avviato ad Agrigento nel 2022, consolidando un’iniziativa che intende promuovere i valori del servizio, della solidarietà e della responsabilità verso il prossimo. Un riconoscimento che vuole dare visibilità non soltanto ai risultati professionali ma anche alle qualità umane di quanti hanno scelto di dedicare il proprio impegno alla tutela della collettività.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 27 novembre alle 10:30 al Teatro Pirandello di Agrigento, dove si svolgerà la cerimonia di consegna del premio “Dona Maiora” organizzata dalla sezione agrigentina dell’UNUCI presieduta dal cavaliere tenente Carmelo Fenech.