La croce del “Giovani in Festa” da Lampedusa arriva a Canicattì: tutto pronto per il 1 Maggio

Si svolgerà a Canicattì il primo maggio il “Giovani in festa 2026”. La croce da Lampedusa arriverà nella città del beato Rosario Livatino, del Giudice Saetta e di Padre Gioacchino La Lomia, e verrà accolta da tantissime ragazze e tantissimi ragazzi della diocesi agrigentina.

L’evento ritorna a Canicattì dopo ben 23 anni, seppur con toni minori, ma si preannuncia come una giornata indimenticabile per i canicattinesi e per quanti arriveranno in città da ogni parte dell’Agrigentino accompagnati da guide e sacerdoti. Il tema del GIF 2026 è “L’Amor che move”; a partire dalle 15.30 la piazza Dante accoglierà i ragazzi con l’ingresso della croce, si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Alessandro Damiano, e a conclusione dalle 21 in poi verrà svelato il paese che accoglierà la croce nel 2027. La giornata si concluderà con un momento di festa per tutti i giovani.

La manifestazione è stata presentata questa mattina dal vicario generale don Giuseppe Cumbo, dal sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, dai rappresentanti del Centro per l’Evangelizzazione della diocesi di Agrigento, rispettivamente Don Gero Manganella e Don Gerlando Casula e dal vicario foraneo don Calogero Morgante.