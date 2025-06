La notte prima degli esami al liceo Empedocle, studenti abbracciati tra canto ed emozioni

Abbracciati in cerchio, torce dei cellulari in mano a cantare l’immancabile canzone di Antonello Venditti. La notte prima degli esami al liceo classico Empedocle di Agrigento è un mix di emozioni per gli studenti che tra meno di un’ora affronteranno la prima prova della Maturità. Un appuntamento che segna un passo importante nel cammino dei giovani che si apprestano a diventare grandi. Diversi maturandi del liceo Empedocle si sono dati appuntamento ieri sera all’ingresso della scuola. Le immagini che pubblichiamo parlano da sole.

La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. In Sicilia sono 44.420 i giovani di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.622) e di scuole paritarie (2.798) che affronteranno la prima prova scritta, Italiano, dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/25. In provincia di Agrigento sono quasi 4mila (3.722) gli studenti che affronteranno la Maturità, un numero in lieve calo rispetto allo scorso anno quando invece erano 3.896. Tra i licei, anche quest’anno e’ lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi (6.367), seguono classico (3.929), scienze umane (3.022), linguistico (2.972), scientifico – opzione scienze applicate (2.667, erano 2.618 nel 2024), scienze umane – opzione economico sociale (1.099), scientifico – sezione a indirizzo sportivo (493), liceo delle arti figurative, plastico – pittorico (523, erano 489 nel 2024). Si presenteranno all’Esame di Stato 339 (erano 301 nel 2024) studentesse e studenti della sezione musicale del liceo musicale e coreutico e 75 della sezione coreutica triennio (erano 77 nel 2024).

Tra gli istituti tecnici, e’ l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing ad avere il maggior numero di maturandi (2.108, erano 2.754 nel 2024), ai quali vanno aggiunti i 1.619 dell’articolazione Sistemi informativi aziendali e i 187 dell’articolazione ‘Relazioni internazionali per il marketing’. Segue Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica con 1.776 e Turismo con 1.707 maturandi. Tra gli istituti professionali il maggior numero di maturandi si rileva nell’indirizzo Enogastronomia e ospitalita’ alberghiera con 3.345 candidati, ai quali si aggiungono i 573 dell’articolazione ‘Enogastronomia’, i 46 dell’articolazione Sala e vendita, i 12 dell’Accoglienza turistica e gli 8 della Produzione dolciaria. Seguono: manutenzione e assistenza tecnica con 772 candidati; agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane con 492 candidati (erano 486 nel 2024)