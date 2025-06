Padel, al torneo “Tappa de Oro” trionfa l’agrigentino Mattia Faseli in coppia con Gabriele Laurino

Weekend da ricordare quello appena trascorso per lo sport agrigentino. Al foro Italico di Roma in una cornice incantevole in contemporanea al torneo più importante al mondo il “Major Premier padel” si è disputato il torneo “Tappa de Oro” con centinaia di ragazzi di tutte le età che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi regalando momenti di alto spettacolo agli appassionati presenti.

A trionfare nella categoria under 16 l’agrigentino Mattia Faseli che in coppia con il compagno di club Gabriele Laurino di Floridia (SR) hanno avuto la meglio sugli amici e compagni di club Alessandro Stella e Andrea Di Martino giocando un Padel di altissimo livello non concedendo quasi nulla agli avversari durante il torneo.

Rimasti incollati davanti la tv moltissimi sostenitori del padel club le beddie di Raffadali a tifare (suo club di nascita) e grande soddisfazione nel suo club d’appartenenza lo Star Padel Floridia del Presidente Massimo Stella e dell’allenatore Adriano Sammatrice che oltre a questo grande risultato incassano altrettante vittorie e piazzamenti nelle varie categorie maschili e femminili confermandosi club d’eccellenza in questo ambito a livello Nazionale in termini di qualità e quantità.

Soddisfazione anche dai vertici della federazione siciliana con giusto plauso agli incredibili risultati ottenuti.