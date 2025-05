La Scala dei Turchi riapre al pubblico: ingressi con ticket e prenotazioni 

È stata adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Realmonte l’Ordinanza n. 7 con la quale viene riaperta all’accesso e al transito pedonale una ampia porzione del promontorio della Scala dei Turchi, in modalità controllata e contingentata, secondo le indicazioni, le delimitazioni e i percorsi graficamente rappresentati nell’immagine allegata all’Ordinanza.

Con il nuovo Provvedimento si stabilisce che saranno riattivate, le procedure per la corretta fruizione del sito della Scala dei Turchi, in modalità controllata e contingentata e secondo le direttive contenute nelle “Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti”, emanate dall’Autorità di Bacino della Regione Siciliana in data 02. 07.2020.

La Fruizione sarà interdetta solo in caso di condizioni atmosferiche avverse o al verificarsi di eventi calamitosi come previsto dalle “Norme di Attuazione PAI, appro- vate con DP n. 9/AdB del 06/05/2021 “Approvazione delle modifiche alla Relazione generale – Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana – redatta nel 2004 e Tabella elementi a rischio.”, pubblicato nel Supplemento Ordi- nario n. 2 alla G.U.R.S. n. 22 del 21/05/ 2021, come dettagliatamente previsto nell’ordinanza n. 7 del 08/05/2025.

Con il provvedimento si apre una prospettiva di utilizzazione duratura nel tempo e in considerazione dell’esiguo organico comunale è stata avviata una fattiva interlocuzione con il Libero Consorzio Comunale, grazie alla visione del valore sovraco- munale del pregevole Sito, condiviso dal Presidente Pendolino che ha accolto la richiesta di stipula di una apposita convenzione per il necessario supporto al servizio di controllo e regolamentazione degli accessi.

Nei prossimi giorni sarà riattivato il sistema di prenotazione on line.