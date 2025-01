La Vardera, firmato atto costitutivo nuovo movimento

“L’emozione è indescrivibile, il mio cuore batte forte. Oggi il nostro movimento è appena nato. La firma sull’atto costitutivo rappresenta, forse, la sfida più grande della mia vita. Ma in fondo mi chiedo: che senso ha vivere se non si ha il coraggio di lottare? Sogniamo di unire le cellule sane che vogliono riscattare questa terra. Ormai manca pochissimo: programma e nome verranno svelati il 14 febbraio, alle 16.30, nella Sala Baària del Mercato San Lorenzo a Palermo”. Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera. “L’entusiasmo che ci circonda è travolgente. Abbiamo ricevuto migliaia di mail da siciliani che vivono in ogni parte del mondo, ed è bellissimo vedere quanto questa idea abbia già acceso tanti cuori – aggiunge – Voglio ribadire che chiunque voglia unirsi può ancora farlo scrivendoci a ilmovimentochevorrei@gmail.com. Sarà un vero e proprio atto d’amore verso la nostra Isola. Ci vuole cuore per cambiare le cose. E noi, il cuore, ce lo mettiamo tutto”.