PRIMO PIANO

Ladri di rame in azione a Torre Makauda, indagini 

Ignoti malviventi si sono intrufolati nella struttura, al momento chiusa, asportando il materiale dai quadri elettrici

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Furto di rame nel complesso alberghiero di Torre Makauda, a Sciacca. Ignoti malviventi si sono intrufolati nella struttura, al momento chiusa, asportando il materiale dai quadri elettrici.

Non è la prima volta che i cacciatori di oro rosso prendono di mira il sito. Il danno è ancora in corso di quantificazione ma sarebbe comunque ingente. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Hydra, la mafia a tre teste che passa (anche) da Canicattì: 62 condanne 
Mafia

Mafia, sequestrati 800 mila euro al boss di Calascibetta
Catania

Cinquantenne morto in ospedale per sospetta influenza K, i medici: “Ancora presto per dirlo”
Apertura

In casa con un chilo e mezzo di cocaina, arrestato disoccupato di Racalmuto 
Agrigento

Hashish, ecstasy e soldi in contanti: 26enne ai domiciliari 
Agrigento

Spintoni e minacce ai poliziotti durante controllo, denunciati due agrigentini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv