Ladri di rame in azione a Torre Makauda, indagini 

Furto di rame nel complesso alberghiero di Torre Makauda, a Sciacca. Ignoti malviventi si sono intrufolati nella struttura, al momento chiusa, asportando il materiale dai quadri elettrici.

Non è la prima volta che i cacciatori di oro rosso prendono di mira il sito. Il danno è ancora in corso di quantificazione ma sarebbe comunque ingente. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto.