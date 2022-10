Lampedusa, al via trasferimenti per svuotare hotspot

Sono 1139 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto per oggi il trasferimento di 560 persone. Si cerca di alleggerire le presenze perche le condizioni del mare sono tipicamente estive e si teme un nuovo, massiccio, esodo dalle coste tunisine. Per la mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono in partenza 110 migranti. In serata, con la stessa destinazione, ne partiranno altri 450.