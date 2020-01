Lavori manutenzione stradale nell’agrigentino: al via gara d’appalto

Dovranno presentate entro il prossimo 6 febbraio le offerte relative alla gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria del comparto Cattolica Eraclea-Ribera-S.Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Menfi-Sciacca (zona ovest 2). Si tratta di un appalto da 2.059.862,72 euro più Iva, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, su un progetto elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento, e finanziato con i fondi del Patto per il Sud (D.D.G n. 3562/2018 del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità Trasporti).

La gara sarà gestita dall’UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto, Servizio Territoriale di Agrigento, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011) con procedura di gara telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”.Le strade individuate dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali sono:- la SP n. 30, che consente un collegamento diretto tra la costa e la SS 115 al centro abitato di Cattolica Eraclea ed ai comuni dell’entroterra (Cianciana, Raffadali) limitrofi;- la SP n. 50 , in territorio di Menfi, che pur di limitata estensione costituisce per la sua posizione un accesso alternativo al mare, soprattutto nel periodo estivo;- la SP n. 41 “Menfi-Bivio Misilbesi”, collegamento diretto con SS 115 e SS 624;- la SP n. 42 che da Menfi conduce a Partanna e che, oltre ad essere interessata da un notevole traffico locale e di mezzi agricoli, è un’alternativa per quanti transitano lungo la SS 115;- la SP n. 86, che consente un collegamento diretto alla costa e alla SS 115 di Ribera e dei comuni limitrofi;- la SPC n. 17 che collega la SP33 Ribera-Seccagrande e la SP n. 61 Montallegro Ribera, alternativa al traffico locale ed alla stessa SS 115.

Diverse le tipologie di lavori previste dal progetto: realizzazione di gabbionate per il consolidamento del corpo stradale e il drenaggio, realizzazione di cunette e relative spallette in calcestruzzo per un migliore smaltimento delle acque meteoriche, drenaggi, rifacimento delle sedi stradali deformate o usurate, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, nuove di protezione. Nella SP n. 30 Cattolica Eraclea-Rovine di Eraclea Minoa è previsto anche un miglioramento del tracciato in corrispondenza di due ponticelli, con ripristino di pertinenze stradali, scarpate e banchine, e posa di gabbioni. La durata prevista dal contratto d’appalto sarà di 455 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori. Il bando di gara è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it, sezione Gare e Appalti.