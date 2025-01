Le Pmi italiane, Giuseppe Iacolino: “Unire competenze per affrontare le sfide del mercato”

Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma, al palazzo delle esposizioni, un convegno riguardante le piccole e medie imprese. Il convegno, organizzato da IG Group – Gruppo Iacolino – e da Noi impianti scarl, dal titolo ” la rivoluzione copernicana degli appalti pubblici: nuove sfide del mercato per le pmi italiane”, moderato dal Vice direttore del TG LA7 Andrea Pancani, ha registrato la presenza di illustri relatori tra cui il Presidente di ICE Matteo Zoppas, il Presidente di ENAV Alessandra Bruni, il Consigliere del Tar Lazio Lucia Gizzi e di numerosi imprenditori e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Interessanti le tematiche affrontate nella tavola rotonda, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Iacolino, owner del Gruppo Iacolino, di Federico Mauri Direttore generale di A2A illuminazione pubblica; dell’Avvocato Penalista, esperto D.lgs. 231/01 Giuseppe Cincioni; del Prof. Dario Ticali, professore associato di strade ferrovie aeroporti presso l’università di Enna e del giurista d’impresa Avv. Nunzio Bevilacqua.

“Oggi le gare d’appalto sono caratterizzate da una competizione impari tra le piccole e medie imprese (da un lato) e da aziende di grandi dimensioni e multinazionali (dall’altro). L’offerta economicamente più vantaggiosa – a parlare è l’imprenditore Giuseppe Iacolino, premia (mediamente) per il 90% la parte tecnica e per il 10% quella economica, attribuendo un peso notevole alle referenze dell’operatore economico. Per affrontare le sfide imprenditoriali del futuro, che vanno sempre più verso la grande impresa, occorre unire forze in un’adeguata ed efficiente azione di partenariato tra pmi”.