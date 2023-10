Le principali differenze tra i gratta e vinci online e quelli in tabaccheria

Il gratta e vinci è diventato negli ultimi tempi uno dei giochi più apprezzati dalla maggior parte della popolazione amante delle lotterie. I motivi sono numerosi: è rapido, poiché si può scoprire subito se si ha vinto oppure no; e intuitivo, perché le regole di gioco sono semplici e facilmente comprensibili; è vincente, perché sono numerose le vincite di milioni di euro ogni mese. A far da spalla ai classici grattini cartacei sono arrivati da qualche tempo anche le versioni digitali, il tutto e per tutto uguali a quelli fisici, ma con alcune differenze che li fanno preferire a quelli venduti in tabaccheria.

Innanzitutto, la comodità di poter avere a disposizione l’intera gamma dei biglietti sul proprio cellulare o computer. I biglietti online, infatti, possono essere acquistati con pochi semplici clic, e altrettanto rapidamente è possibile scoprire se il biglietto è vincente oppure no. Ogni sito di gioco ha la sua pagina dedicata, nella quale è possibile filtrare i biglietti per costo, per vincita massima, per tipologia, ecc., così da poter scegliere al meglio il biglietto che si preferisce. Alcuni siti dedicano anche specifiche applicazioni pensate appositamente per i dispositivi mobile, quali tablet e smartphone, così da semplificare ulteriormente il processo di selezione e acquisto.

In secondo luogo, la sicurezza. I gratta e vinci online affidabili sono regolamentati dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e in qualsiasi momento è possibile consultare la probabilità di vincita, il numero di biglietti vincenti per lotto iniziale, le regole del gioco, ecc. In più, non c’è possibilità di errore o svista con il biglietto online, poiché tutto è automatizzato dal sistema. Le vincite verranno accreditate direttamente sul conto gioco, senza dover passare in tabaccheria o spedire il biglietto agli uffici competenti.

Con molta probabilità, però, l’aspetto più interessante dei gratta e vinci online sono i bonus, inesistenti in quelli cartacei. Iscrivendosi su qualsiasi sito di gioco online, infatti, è possibile ottenere un interessante bonus di benvenuto da utilizzare per i giochi presenti sul sito. Tale bonus consiste in una percentuale aggiuntiva sul primo versamento, che spesso è pari al 100% o anche al 150%. In più, oltre al welcome bonus, ogni sito online offre periodicamente nuove promozioni aggiuntive. Questi sono vantaggi che con i biglietti cartacei sarebbe impossibile ottenere.

Altre differenze rispetto ai biglietti fisici le troviamo nel sistema di gioco che alcuni titoli presentano. Si tratta di variazioni al gameplay che aggiungono brio e dinamicità al gioco, rendendolo ancora più interessante. L’opzione linea plus, ad esempio, consente di aggiungere un’intera linea di numeri sui biglietti non vincenti, così da avere ulteriori possibilità di vittoria. Oppure l’opzione di selezione del numero, per poter scegliere tra “i tuoi numeri” quello che ritieni sia più fortunato. O ancora, i numerosi giochi bonus extra rispetto a quello principale.

Esistono poi biglietti che hanno un costo variabile, pur mantenendo le stesse regole e la stessa grafica. Sono biglietti che partono da soli 0,50€ ma che possono arrivare anche a 20€. Cambiando il costo di giocata cambiano di conseguenza anche le vincite disponibili, pur mantenendo gli stessi moltiplicatori. Dunque, il massimo della flessibilità per consentire a qualsiasi giocatore di approcciarsi al gioco in base alle proprie disponibilità economiche.

Infine, l’aspetto grafico. Inutile dirlo, ma i gratta e vinci online hanno subito un processo di “gamificazione” (ossia il processo che li rende simili ai videogiochi) che anche sotto l’aspetto visivo incide notevolmente sull’esperienza di gioco. Effetti speciali, musiche coinvolgente e grafiche accattivanti rendono l’esperienza di gioco digitale molto più divertente rispetto al classico biglietto da grattare con la moneta. Chiudiamo ricordando che i biglietti digitali contribuiscono in parte al rispetto per la natura, non producendo materiali di scarto e non impattando in alcun modo sull’ambiente. Un motivo in più per preferirli a quelli cartacei.