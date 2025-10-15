Favara

Le ricerche di Marianna Bello continueranno, terminato il vertice in Prefettura 

Le ricerche proseguono. Da domani mattina, dunque, torneranno al lavoro forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile.

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Le ricerche di Marianna Bello proseguiranno. È quanto emerso dal comitato per l’ordine e la sicurezza convocato questo pomeriggio dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Il vertice è servito per fare il punto della situazione e riunire tutti gli attori impegnati nelle incessanti ricerche della trentottenne ormai dispersa da oltre due settimane in seguito all’alluvione che ha messo in ginocchio Favara lo scorso 1 ottobre.

Da domani mattina, dunque, torneranno al lavoro forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile. In azione – in particolare – le squadre del movimento terra dei pompieri che con ruspe e mezzi pesanti scaveranno nuovamente nei valloni che dal centro di Favara portano fino al depuratore. In campo anche l’Asp di Agrigento che sta mettendo a disposizione gli specialisti per garantire ai familiari di Marianna tutto il supporto necessario. 

