Agrigento

“Lesioni ad un neonato durante il parto”, assolte ginecologhe ed ostetriche 

Assolte quattro tra ginecologhe ed ostetriche - in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio - dall’accusa di aver provocato lesioni gravi ad un neonato durante il parto

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Il fatto non sussiste. Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto quattro tra ginecologhe ed ostetriche – in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio – dall’accusa di aver provocato lesioni gravi ad un neonato durante il parto. Si tratta dei medici Lucia Maria La Marca e Rosa Ferraro e delle ostetriche Isabella Patti e Graziella Carlino.

Anche il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per i sanitari. La vicenda risale al 2018. Al centro del processo la gestione di una “distocia di spalla”, vale a dire che il bimbo era rimasto praticamente incastrato durante il parto. Circostanza che ha provocato gravi conseguenze.

Ai sanitari veniva contestato di aver applicato una manovra non consentita, la cui esistenza però non è emersa durante il dibattimento, omettendo pure di annotarla nella documentazione. La difesa – sostenuta dagli avvocati Calogero Meli, Giuseppe Scozzari, Pier Luigi Cappello, Angelo Sutera e Claudia Salvaggio – ha sempre sostenuto la correttezza dell’operato dei sanitari e che l’evento fosse maturato in un “contesto segnato da un evento improvviso e non prevedibile”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, incassati quasi due milioni di euro tra permessi e sanatorie nel 2025
Mafia

La mafia di Borgetto, condanne confermate in appello
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra prova l’unità con il nome di Piero Luparello
Apertura

Tre anni fa la cattura di Messina Denaro: si indaga ancora su complici, documenti e ricchezze 
Apertura

Picchia e minaccia di morte la compagna, arrestato trentenne a Canicattì 
Apertura

Identificati i protagonisti della maxi rissa in piazza, 4 denunce 
banner italpress istituzionale banner italpress tv