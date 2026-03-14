Mandorlo in fiore, domani attivi i treni turistici della Ferrovia dei Templi

ll sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ricorda che domani, domenica 15 marzo, in occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, saranno attivi i treni turistici della Ferrovia dei Templi, che collegheranno Agrigento Centrale, la Valle dei Templi e Porto Empedocle.

L’iniziativa, promossa da Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, consentirà a cittadini e visitatori di raggiungere comodamente i luoghi della manifestazione e vivere un’esperienza suggestiva attraversando uno dei paesaggi archeologici più straordinari al mondo.

I biglietti sono acquistabili sui canali di vendita Trenitalia, tramite app, nelle biglietterie e sul sito www.fondazionefs.it.

Di seguito gli orari dei collegamenti previsti:

Domenica 15 marzo

Da Agrigento Centrale alle ore 8.29, 10.05, 12.23, 14.02, 15.35, 17.20, 19.07 e 20.48, con arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 9.05, 10.45, 12.58, 14.38,16.10, 17.54, 19.42 e 21.23.

Da Porto Empedocle Succursale ore 9.15, 11.22, 13.10, 14.47, 16.18, 18.14, 19.52 e 21.33, con arrivo ad Agrigento Centrale alle 9.56, 12.00, 13.44, 15.21,16.50, 18.58, 20.30 e 22.10.