Tornano le giornate FAI di Primavera, ecco i beni visitabili nella provincia di Agrigento

Ad Agrigento, per la prima volta, in occasione delle giornate Fai di Primavera, che si svolgeranno il 21e il 22 marzo, saranno aperto al pubblico gli ipogei presenti nel centro cittadino.

Si tratta, hanno spiegato durante la conferenza stampa presieduta dal capo delegazione Fai Agrigento, Bruno Carapezza, di tre siti sotterranei: l’Ipogeo Cisterna, al Viale della Vittoria; l’Ipogeo Rifugio Antiaereo Palazzo Montaperto, dietro il teatro Pirandello; l’Ipogeo Vescovado, in via Duomo. Per ragioni di sicurezza, gli ipogei saranno accessibili solo su prenotazione, con contributo minimo di 3 euro! Per ogni ipogeo è necessaria la prenotazione al sito www.fondoambiente.it. Sempre ad Agrigento, si potrà scoprire l’Istituto Gioeni e l’adiacente chiesa di San Giorgio, in via Oblati.

Ad Aragona, saranno visitabili la Chiesa del Carmelo, la Chiesa del Rosario e sezioni del MUDIA annesse alle due chiese. A Palma di Montechiaro, saranno aperti la Chiesa Madre di Maria Santissima del Rosario ed il Palazzo Ducale dei Tomasi. Infine, a Licata, il Fai aprirà le Villa Bosa e Sapio Rumbolo, due palazzi civili di architettura liberty.