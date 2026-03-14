A San Biagio Platani inaugurato il Giardino degli Ulivi

A San Biagio Platani, alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Giusi Savarino, è stato inaugurato il Giardino degli Ulivi, un nuovo spazio verde dedicato alla comunità.

“Un luogo pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini e ragazzi, uno spazio di incontro, di gioco e di condivisione che arricchisce il nostro paese e guarda al futuro delle nuove generazioni.È stato motivo di grande orgoglio vedere tanti bambini e ragazzi riempire questo giardino di entusiasmo e sorrisi fin dal primo momento. Anche se oggi non stavo benissimo, ci tenevo comunque ad esserci e a condividere con tutti voi questo momento così importante per la nostra comunità”, dichiara il sindaco Salvatore Di Bennardo che ha voluto ringraziare l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, On. Giusi Savarino, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo spazio, e alla Preside, ai docenti e soprattutto ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” per aver partecipato con grande entusiasmo, regalando all’inaugurazione preziosi momenti di animazione.

“Continuiamo a lavorare insieme per rendere San Biagio Platani sempre più accogliente, vivibile e ricco di spazi per la nostra comunità. Mi piace pensare che tra molti anni qualcuno passerà da qui, vedrà questi ulivi diventati grandi e forti e racconterà che tutto è iniziato da una giornata come questa, da una comunità che ha scelto di prendersi cura del proprio futuro, piantando non solo alberi, ma anche speranza”; ha concluso il primo cittadino.