San Biagio Platani

A San Biagio Platani inaugurato il Giardino degli Ulivi

Un luogo pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini e ragazzi, uno spazio di incontro, di gioco e di condivisione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A San Biagio Platani, alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Giusi Savarino, è stato inaugurato il Giardino degli Ulivi, un nuovo spazio verde dedicato alla comunità.

“Un luogo pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini e ragazzi, uno spazio di incontro, di gioco e di condivisione che arricchisce il nostro paese e guarda al futuro delle nuove generazioni.È stato motivo di grande orgoglio vedere tanti bambini e ragazzi riempire questo giardino di entusiasmo e sorrisi fin dal primo momento. Anche se oggi non stavo benissimo, ci tenevo comunque ad esserci e a condividere con tutti voi questo momento così importante per la nostra comunità”, dichiara il sindaco Salvatore Di Bennardo che ha voluto ringraziare l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, On. Giusi Savarino, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo spazio, e alla Preside, ai docenti e soprattutto ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” per aver partecipato con grande entusiasmo, regalando all’inaugurazione preziosi momenti di animazione.

“Continuiamo a lavorare insieme per rendere San Biagio Platani sempre più accogliente, vivibile e ricco di spazi per la nostra comunità. Mi piace pensare che tra molti anni qualcuno passerà da qui, vedrà questi ulivi diventati grandi e forti e racconterà che tutto è iniziato da una giornata come questa, da una comunità che ha scelto di prendersi cura del proprio futuro, piantando non solo alberi, ma anche speranza”; ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, sequestrati 1.5 milioni di euro al genero del boss Pietro Venernego
Agrigento

Giornata Nazionale del Paesaggio, la Valle dei Templi esempio virtuoso di tutela e valorizzazione dei luoghi
Agrigento

Tornano le giornate FAI di Primavera, ecco i beni visitabili nella provincia di Agrigento
Apertura

Palma di Montechiaro, minaccia di sfregiare con l’acido l’ex moglie: arrestato 
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, Di Rosa presenta un nuovo assessore designato
San Biagio Platani

A San Biagio Platani inaugurato il Giardino degli Ulivi
banner italpress istituzionale banner italpress tv