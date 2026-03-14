Amministrative 2026, Di Rosa presenta un nuovo assessore designato

Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” continua a delineare la propria squadra di governo in vista delle prossime sfide elettorali. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha ufficializzato la nomina di Davide Dessi come secondo assessore designato della sua futura giunta, presentandolo alla cittadinanza durante un incontro pubblico tenutosi nella segreteria politica di via Manzoni. Questa scelta conferma la volontà del movimento di puntare su figure provenienti dalla società civile e dal mondo delle professioni, cercando di coniugare competenze tecniche e un forte legame con il tessuto locale agrigentino.

Laureato in Giurisprudenza con un master in scienze economiche, Dessi opera come insegnante di diritto ed economia politica, affiancando alla docenza l’attività di consulente esperto in comunicazione digitale e web marketing. La sua esperienza professionale si estende inoltre al settore del turismo e della locazione turistica, un ambito vitale per lo sviluppo economico di Agrigento, dove Dessi è attivo come piccolo imprenditore.

Oltre ai traguardi professionali, il nuovo assessore designato vanta una profonda radice sociale sul territorio grazie al suo passato nel mondo dello sport. Conosciuto da molti cittadini per la sua lunga attività nel nuoto, ha dedicato diversi anni all’agonismo e all’insegnamento in varie piscine pubbliche e private della provincia.