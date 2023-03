Licata, auto finisce in una scarpata lungo la Ss115: feriti in ospedale

Un’auto con a bordo due persone è finita fuori strada precipitando in una scarpata lungo sulla statale 115, nel tratto che a Licata viene chiamato “Variante”. I due feriti, pare non siano gravi, ma sono stati trasferiti al pronto soccorso del nosocomio per le cure necessarie. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina.

In aggiornamento