Licata, in fiamme l’auto di una donna: indagini 

Notte di fuoco a Licata. La Fiat 500 di proprietà di una donna è stata danneggiata da un incendio divampato a poca distanza da via Palma. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento allertati dai residenti della zona.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e domato il rogo. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Licata per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori la presenza di eventuali telecamere. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.