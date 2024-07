Licata, sorpresi con la droga pronta per essere spacciata: due denunciati

Gli agenti delle Volanti del commissariato di polizia di Licata, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, due giovani del luogo per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I due, fermati ad un posto di controllo in una via del centro nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorsi, in seguito ad una perquisizione, sono stati sorpresi in possesso di 10 grammi di hashish. La segnalazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento è scattata anche con riguardo alle modalità di conservazione dello stupefacente.