L’incidente a Sciacca: padre e figlio ancora in terapia intensiva, arcivescovo verrà dimesso martedì

Sono ancora ricoverati in terapia intensiva padre e figlio – 49 anni e 14 anni, entrami di Ribera – coinvolti la scorsa settimana in un brutto incidente avvenuto in località San Giorgio, a Sciacca. Il genitore è in lieve miglioramento e si trova ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Stabili ma gravi le condizioni del figlio, trasportato a bordo di un elisoccorso dal luogo dell’incidente al Trauma Center di Palermo.

Potrebbe invece essere dimesso nella giornata di martedì l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Il prelato viaggiava a bordo di una delle quattro auto coinvolte nel sinistro. L’arcivescovo ha riportato fratture a caviglia, piede e vertebre. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.