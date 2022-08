“L’inverno di Lampedusa”, l’isola protagonista su Rai5

Ultimo lembo di territorio italiano prima della costa africana, a sud della Sicilia, Lampedusa forma, assieme all’isola di Linosa e allo scoglio di Lampione, l’arcipelago delle Pelagie, ovvero “isole d’alto mare” secondo l’etimologia greca. Terra di confine tra due mondi, Lampedusa è la protagonista del doc “L’inverno di Lampedusa” di Lucrezia Lo Bianco in onda domani alle 22.00 su Rai 5. L’isola racchiude caratteristiche ambientali di due continenti assai diversi: l’Africa e l’Europa. Basti pensare che dista 210 km dalle coste siciliane e solo 152 km da quelle africane. Definita “i Caraibi d’Europa”, a Lampedusa si viene per il mare. Fino a una trentina d’anni fa Lampedusa era meta soltanto di un cosiddetto turismo d’élite. Il turismo di massa ha scoperto quest’isola solo in tempi recenti, in parte per la lontananza e probabilmente perché altre isole della Sicilia sono comunque belle e più accessibili.

Amanti della pesca, qualche famiglia molto adattabile, pochissime strutture d’accoglienza e basta. L’attacco missilistico libico contro Lampedusa, nell’aprile del 1986 oltre a segnare una grave crisi diplomatica tra Italia e Libia ha bloccato lo sviluppo dell’isola che invece di per sé avrebbe avuto, oltre alle potenzialità delle sue splendide spiagge, moltissima storia da raccontare. Chi sono i suoi abitanti stanziali, chi popola quest’isola? Sono i nipoti dei residenti di 100 anni fa o tutti questi passaggi hanno cambiato la fisionomia della popolazione? Si fanno i vecchi mestieri o sono spariti? Cosa c’è, cosa manca, come l’hanno cambiata l’impatto del turismo di massa e lo sbarco dei migranti di cui sentiamo parlare ogni giorno?