Magneti per nascondere market della droga: 15 arresti

Dieci arresti e cinque obblighi di firma. Questo il bilancio di una operazione antidroga scattata nel quartiere Sperone di Palermo. In azione i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, che hanno eseguito la misura cautelare emessa dal gip del tribunale nei confronti dei 15 indagati. Otto persone sono finite in carcere e due ai domiciliari. Le accuse sono di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’indagine, iniziata nel novembre 2022m ha portato alla luce una piazza di spaccio operativa 24 ore su 24 allo Sperone. Registrati 3.738 episodi di spaccio di crack, cocaina, hashish e marijuana. Un giro d’affari che i carabinieri stimano in circa ottomila euro al giorno. Sono 93, in tutto, gli assuntori di droga segnalati alla prefettura. Altre cinque persone erano state arrestate in flagranza in una operazione che aveva portato anche al sequestro di tre armi clandestine. I pusher agivano in un portico di un complesso di case popolari sprovvisto di illuminazione. la droga, inoltre, veniva posta all’interno di contenitori di alluminio che, dopo essere stati agganciati a dei magneti con del nastro adesivo, venivano posizionati sotto le auto o nelle ringhiere delle scale per rendere così più difficili eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.