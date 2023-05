Maltempo, stop ai collegamenti Isole minori con traghetti e aliscafo

Stop ai collegamenti in aliscafo da Trapani e Marsala verso l’arcipelago delle Egadi a causa del maltempo. La compagnia Liberty Lines ha sospeso questa mattina cinque corse in mattinata. Sospeso anche il collegamento tra Lampedusa e Linosa, isole Pelagie. Cancellata anche la corsa del traghetto Siremar ‘Simone Martini’ delle 12:55 che collega Marettimo a Trapani e lo stesso destino ha subito il collegamento Lipari-Milazzo, della stessa compagnia: in questo caso il ‘Pietro Novelli’ che avrebbe dovuto salpare alle 11:55. Non partirà, a causa delle cattive condizioni meteo, neanche il ‘Cossyra’ che collega Linosa con Porto Empedocle (la partenza era prevista per le 16:15). Stop anche al collegamento Pantelleria-Trapani con il traghetto ‘Paolo Veronese’ che ieri sera non è partito da Trapani. Cancellata anche la partenza del traghetto ‘Helga’ di Ngi da Ustica per Palermo, prevista per le 13, così come il ritorno con il ‘Sibilla’, fissato per le 15