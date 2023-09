Maltratta la moglie e la costringe ad avere rapporti sessuali:arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 36enne originario dello Sri Lanka, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale in danno della moglie 33enne, sua connazionale, che in più occasioni è stata picchiata e costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà dal coniuge.

Le immediate indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di delineare in breve tempo la vicenda e di giungere all’emissione di una misura cautelare per l’indagato, condotto presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.