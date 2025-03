Marijuana e hashish nel sottosterzo dell’auto, arrestato 22enne

Un giovane 22enne abitante a Trecastagni (Catania) è stato arrestato dalla polizia perché sorpreso a Catania alla guida di un’auto sulla quale trasportava cinque involucri contenenti 42 grammi di marijuana e un involucro contenente 6 grammi di hashish.

La sua vettura è stata fermata per un controllo nei pressi dello stadio ‘Angelo Massimino’. La droga era nel vano sottosterzo. Durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato altri 7 grammi di marijuana. Sentito il pm di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.