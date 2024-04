Matteo Colucci non sarà più l’uomo immagine dell’Akragas.

La bandiera biancazzurra, che da qualche anno era inserito nell’organigramma societario, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico che il presidente Deni gli aveva conferito. Alla base della decisione ci sarebbero divergenze proprio con il patron akragantino che l’ex difensore esporrà in una conferenza stampa che convocherà nei prossimi giorni.

“Voglio ringraziare il direttore generale, Graziano Strano e il direttore sportivo, Giuseppe Cammarata per il supporto che mi hanno assicurato – ha dichiarato Colucci -. Purtroppo con Deni non ci siamo trovati d’accordo su determinate decisioni e non mi sono sentito trattato in maniera adeguata. Pertanto il mio rapporto con l’Akragas, a malincuore, si interrompe qui” ha concluso.