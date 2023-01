Matteo Messina Denaro trasferito nel carcere di massima sicurezza de l’Aquila

Il boss Matteo Messina Denaro e’ detenuto nel carcere dell’Aquila. Lo si apprende da fonti investigative. Massiccio il dispiegamento di forze per assicurare il detenuto lungo il trasferimento dall’aeroporto da Pescara, da dove l’elicottero dei carabinieri e’ atterrato dopo il decollo da quello militare di Palermo, fino al supercarcere dell’Aquila. Il penitenziario abruzzese accoglie oltre 100 detenuti in regime di 41bis. La struttura fu terminata nel 1986 ed entro’ in funzione nel 1993, con la dismissione del vecchio carcere cittadino, ubicato nel centro storico della citta’ nell’antico convento adiacente alla chiesa di San Domenico che nel 1993 in piena ‘tangentopoli’ ha ospitato l’intera giunta regionale arrestata per abuso d’ufficio e falso. Con l’aumento a livello nazionale dei detenuti sottoposti al regime carcerario dettato dall’articolo 41-bis della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge Gozzini) avvenuto all’inizio degli anni ’90, dal 1996 la struttura e’ principalmente adibita a questo tipo di custodia carceraria; ospita inoltre l’unico reparto femminile sottoposto a tale regime. Tra le detenute donne c’e’ la brigatista rossa, Nadia Desdemona Lioce. Tra i detenuti eccellenti che hanno varcato l’ingresso del supercarcere, nomi del calibro di Leoluca Bagarella, Raffaele Cutolo, Sandro Lo Piccolo, Feliciano Mallardo, Francesco Schiavone, detto ‘Sandokan’ esponente dei casalesi, ma anche Felice Maniero della cosiddetta Mala del Brenta, detto ‘faccia d’angelo’, all’Aquila in regime di semiliberta’.

Già poche ore dopo l’arresto la Procura di Palermo ha chiesto l’applicazione del regime di carcere duro per il capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro. L’istanza è stata inviata al ministero della Giustizia. Il provvedimento dei pm porta la firma del procuratore Maurizio de Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido. Il boss ha nominato come avvocato difensore la nipote, Lorenza Guttadauro. La professionista è figlia del cognato dell’ex latitante e nipote di un altro bosso, Giuseppe Guttadauro.