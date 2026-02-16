Porto Empedocle

Maxi rissa in piazza a Porto Empedocle, indagini 

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini su una maxi rissa avvenuta negli scorsi giorni nei pressi di piazza Italia

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini su una maxi rissa avvenuta negli scorsi giorni nei pressi di piazza Italia, nel cuore di Porto Empedocle. Secondo quanto ricostruito, per motivi non chiari, si sarebbero fronteggiate almeno venti persone.

Dagli insulti alle vie di fatto con calci e pugni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri ma al loro arrivo i protagonisti della zuffa si erano già dileguati. Sull’episodio è stata avviata un’attività investigativa. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.

