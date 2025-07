Menfi, giovane egiziano accoltellato in spiaggia

Un ragazzo egiziano è stato aggredito e accoltellato in spiaggia, a Menfi, nell’Agrigentino, durante la notte. Il giovane è stato portato prima all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e poi al San Giovanni di Dio di Agrigento. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio hanno avviato le indagini i militari della Guardia costiera. L’egiziano sarebbe stato aggredito sull’arenile da un gruppo coetanei locali. Alla base della violenza un presunto sguardo nei confronti di una ragazza che avrebbe scatenato la gelosia sfociata nella violenza.

Il sindaco della cittadina, Vito Clemente, ha voluto lanciare un appello alla responsabilità ed al rispetto delle regole, per evitare che si verifichino ulteriori episodi nel corso della lunga estate che attende il territorio.

“Con amarezza, apprendo che ieri sera si è verificata una rissa con ferito a Porto Palo, località balneare simbolo della nostra identità. Menfi e Porto Palo devono restare spazi di serenità, bellezza e accoglienza, non teatro di violenza gratuita. Altri episodi simili non potranno essere tollerati”, scrive il primo cittadino che continua: “Se necessario, adotterò, mio malgrado, ogni misura di mia competenza, utile a tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza della nostra comunità e il decoro dei nostri spazi, anche attraverso ordinanze restrittive. Confido nella collaborazione di tutti: istituzioni, gestori dei locali, famiglie e soprattutto voi giovani, che, come sapete, mi state particolarmente a cuore. Divertitevi, vivete l’estate, ma con senso civico e rispetto per le persone, i luoghi e la comunità che vi ospita. A voi giovani ricordo: la libertà individuale è un grande valore, ma deve essere esercitata nel rispetto della libertà degli altriEsprimo vicinanza e auguri di pronta guarigione al giovane rimasto ferito, e rivolgo un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, impegnate nell’identificazione dei responsabili, che sono certo verrano presto consegnati alla giustizia”; ha concluso.